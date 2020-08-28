Davide Santon, Beşiktaş teklifini düşünmeye başladı

İtalyan sağ bek Davide Santon, geçen günlerde reddettiği Beşiktaş'tan gelen teklifi değerlendirmeye aldığı ve menajerinin de Roma kulübü ile görüşmelerini sıklaştırdığı öğrenildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Davide Santon, Beşiktaş teklifini düşünmeye başladı
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28 Ağustos 2020 04:21
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Davide Santon ile ilgili tarafların görüşmeleri sürdürdüğü belirtiliyor.

SkyItalia, Santon'un menajerinin Beşiktaş'ın teklifi sebebiyle Roma kulübünün tesisinin bulunduğu Trigoria'da görüldüğünü ve görüşmelerin burada devam ettiğini duyurdu.

29 yaşındaki Davide Santon'un ilk başlarda Türkiye'den gelen teklifi reddettiği ancak Ocak ayından sonran yeniden ayrılacaklar arasına ismini yazılması sebebiyle bu kez Beşiktaş'a 'Evet' diyebileceği belirtildi.

İtalya Milli Takımı ile 9 maça çıkan Santon, 2018 yılında Inter'den Roma'ya 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, geçen sezon ise forma giydiği 15 lig maçının 7'sinde ilk 11'de yer almıştı ve gol veya asist kaydedememişti.

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