David Luiz'in yeni takımı belli oluyor

Arsenal'den ayrılan ve Avrupa'dan bir takım ile anlaşamayan David Luiz için Brezilya'dan Flamengo devreye girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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David Luiz'in yeni takımı belli oluyor
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09 Eylül 2021 16:52
Premier Lig'de son olarak Arsenal'de forma giyen ve şu anda bonservisi elinde olan 34 yaşındaki David Luiz, Avrupa'da transfer döneminde kendisine bir takım bulamadı. "Kalbime dokunan bir teklif almadım" diyen David Luiz'e Süper Lig'den Adana Demirspor da çok istemişti ancak oyuncunun talepleri sonrasında bu istek gerçek olmamıştı.

David Luiz'e son olarak ülkesinden Flamengo talip oldu. Brezilyalı stoperin Avrupa'daki durumunu takip eden Flamengolu yetkililerin oyuncu için bir sözleşme hazırladığı ve transferi noktalamak istedikleri bildirildi.

Globo'da yer alan habere göre; Kulübün başkan yardımcısı Marcos Braz ve menajer Giuliano Bertolucci bu transfer için yoğun girişimlerde bulunuyor.

Arsenal formasını 74 kez giyen David Luiz, 10 yıldır Avrupa'da top koştururken, Benfica, Chelsea ve PSG formaları da giymişti.


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