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Danuel House Jr. bu gece kadro dışı olacak!

Houston Rockets, Danuel House Jr.'ın NBA'in sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle bu akşam Los Angeles Lakers'a karşı kadro dışı olacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets, Danuel House Jr.'ın NBA'in sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle bu akşam Los Angeles Lakers'a karşı kadro dışı olacağını açıkladı.

Başantrenör Stephen Silas, House'un son dört maçı sırt spazmları ile kaçırdıktan sonra, muhtemel olarak daha fazla maç kaçırabileceğini açıklamıştı.

House, bu sezon maç başına 32.5 dakikada 7.5 sayı ve 4.5 ribaund ortalamaları yakalıyor. House'un "protokoller" süresi için zaman çizelgesi dün başlamıştı.

Rockets, geçtiğimiz Pazar gecesi mağlup olduğu Lakers ile bu gece yeniden karşılaşacak.


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