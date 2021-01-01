Danny Ainge, yeni bir takım için kapıları kapatmadı!

Boston Celtics'in eski genel menajeri Danny Ainge, yeni bir ekiple çalışmak için kapıları kapatmadığını söyledi.



NBC Sports Boston ile yaptığı röportajda Ainge, Chris Forberg'e yöneticilik işlerine karşı ilgisinin henüz son bulmadığını, ancak çalışacağı takımın kendisi için uygun durumda olması gerektiğini yineledi:



"Diğer fırsatlarla ilgili kapıları kapatmıyorum, fakat bana uygun olmaları lazım. Doğru insanlarla, doğru rolde çalışmalıyım. Günde 18 saat çalıştığım yıllara geri dönmek istemiyorum. Bunun kimseye faydası olacağını sanmıyorum.



Bir işte iyi olmak için ne kadar çalışmak gerektiğini biliyorum. Aynı zamanda NBA'de 40 yıllık deneyimim var. Ve beni organizasyondaki insanlara yardımcı olarak görebilecek bir takıma sunacak çok şeyim olduğunu düşünüyorum. Ama evet, sadece rolün ne olduğuna bağlı."



Ainge, bir süredir NBA'deki diğer takımlarla işbirliği arayışında olduğu söylenen bir isimdi. Yaz döneminde adı, Neil Olshey'yi yakın zamanda görevden almış olan Portland Trail Blazers ile geçse de, Portland ekibinin kendisiyle ilgilenmediği açıklanmıştı.



