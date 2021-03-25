Danimarka, EURO 2020 için seyirciye izin verdi!

Danimarka Kültür Bakanı Joy Mogensen, EURO 2020'nin ev sahibi stadyumlarından biri olan Kopenhag'daki Parken'e en az 12 bin seyirci alınabileceğini açıkladı.
Joy Morgensen, "Avrupa Şampiyonası tarihi bir etkinlik olacak. İlk kez Danimarka topraklarında bu turnuva düzenlenecek. UEFA, nisan başına kadar Parken'e ne kadar taraftar alabileceğimizi resmen iletmemizi istedi. Danimarka futbolu için tarihi bir fırsat bu." dedi.
"AŞILAMA DA İLERLEYECEK"
Bakan Morgensen, "Araştırmamızı yaptık ve Parken'e en az 12 bin seyirci alabileceğimizi belirledik. Normal kapasite 38.065 kişi. 1 metre aralıklarla en az 12 bin seyirciyi en iyi şekilde ağırlarız. Ayrıca, yaza kadar Avrupa'da aşılamanın ilerleyeceğini de düşünüyoruz. Son olarak eğer enfeksiyon kontrolden çıkarsa UEFA da durumların değişebileceğini biliyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
PARKEN'DE 4 MAÇ OYNANACAK
EURO 2020'nin 12 ev sahibinden biri olan Parken'de 4 maç oynanacak. Danimarka'nın Finlandiya, Belçika ve Rusya ile oynayacağı maçlar dışında bir tane son 16 maçı da oynanacak.
EURO 2020'NİN 12 EV SAHİBİ
Hollanda, Johan Cruyff Arena
Azerbaycan, Olimpik Stadyum
İspanya, San Mames
Romanya, Ulusal Arena
Macaristan, Puskas Arena
Danimarka, Parken
İrlanda, Aviva
İskoçya, Hampden Park
İngiltere, Wembley
Almanya, Allianz Arena
İtalya, Olimpik Stadyum
Rusya, Krestovsky
Joy Morgensen, "Avrupa Şampiyonası tarihi bir etkinlik olacak. İlk kez Danimarka topraklarında bu turnuva düzenlenecek. UEFA, nisan başına kadar Parken'e ne kadar taraftar alabileceğimizi resmen iletmemizi istedi. Danimarka futbolu için tarihi bir fırsat bu." dedi.
"AŞILAMA DA İLERLEYECEK"
Bakan Morgensen, "Araştırmamızı yaptık ve Parken'e en az 12 bin seyirci alabileceğimizi belirledik. Normal kapasite 38.065 kişi. 1 metre aralıklarla en az 12 bin seyirciyi en iyi şekilde ağırlarız. Ayrıca, yaza kadar Avrupa'da aşılamanın ilerleyeceğini de düşünüyoruz. Son olarak eğer enfeksiyon kontrolden çıkarsa UEFA da durumların değişebileceğini biliyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
PARKEN'DE 4 MAÇ OYNANACAK
EURO 2020'nin 12 ev sahibinden biri olan Parken'de 4 maç oynanacak. Danimarka'nın Finlandiya, Belçika ve Rusya ile oynayacağı maçlar dışında bir tane son 16 maçı da oynanacak.
EURO 2020'NİN 12 EV SAHİBİ
Hollanda, Johan Cruyff Arena
Azerbaycan, Olimpik Stadyum
İspanya, San Mames
Romanya, Ulusal Arena
Macaristan, Puskas Arena
Danimarka, Parken
İrlanda, Aviva
İskoçya, Hampden Park
İngiltere, Wembley
Almanya, Allianz Arena
İtalya, Olimpik Stadyum
Rusya, Krestovsky