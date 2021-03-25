Danimarka, EURO 2020 için seyirciye izin verdi!

Danimarka Kültür Bakanı Joy Mogensen, EURO 2020'nin ev sahibi stadyumlarından biri olan Kopenhag'daki Parken'e en az 12 bin seyirci alınabileceğini açıkladı.



Joy Morgensen, "Avrupa Şampiyonası tarihi bir etkinlik olacak. İlk kez Danimarka topraklarında bu turnuva düzenlenecek. UEFA, nisan başına kadar Parken'e ne kadar taraftar alabileceğimizi resmen iletmemizi istedi. Danimarka futbolu için tarihi bir fırsat bu." dedi.



"AŞILAMA DA İLERLEYECEK"



Bakan Morgensen, "Araştırmamızı yaptık ve Parken'e en az 12 bin seyirci alabileceğimizi belirledik. Normal kapasite 38.065 kişi. 1 metre aralıklarla en az 12 bin seyirciyi en iyi şekilde ağırlarız. Ayrıca, yaza kadar Avrupa'da aşılamanın ilerleyeceğini de düşünüyoruz. Son olarak eğer enfeksiyon kontrolden çıkarsa UEFA da durumların değişebileceğini biliyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



PARKEN'DE 4 MAÇ OYNANACAK



EURO 2020'nin 12 ev sahibinden biri olan Parken'de 4 maç oynanacak. Danimarka'nın Finlandiya, Belçika ve Rusya ile oynayacağı maçlar dışında bir tane son 16 maçı da oynanacak.



EURO 2020'NİN 12 EV SAHİBİ



Hollanda, Johan Cruyff Arena

Azerbaycan, Olimpik Stadyum

İspanya, San Mames

Romanya, Ulusal Arena

Macaristan, Puskas Arena

Danimarka, Parken

İrlanda, Aviva

İskoçya, Hampden Park

İngiltere, Wembley

Almanya, Allianz Arena

İtalya, Olimpik Stadyum

Rusya, Krestovsky



