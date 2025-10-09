09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Daniel Guzia'dan Vinicius Junior'a sert eleştiri!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Güiza, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'u sert sözlerle eleştirdi.

calendar 09 Ekim 2025 14:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Daniel Guzia'dan Vinicius Junior'a sert eleştiri!
Fenerbahçe'nin eski forveti Daniel Güiza, taraftarı olduğu Real Madrid hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kariyerine İspanya 7. lig ekiplerinden Rayo Sanluqueño'da devam eden 45 yaşındaki futbolcu, özellikle Brezilyalı oyuncular Vinicius Junior ve Rodrygo hakkında konuştu.

RODRYGO AÇIKLAMASI

'El Cafelito' programına katılan Güiza, Rodrygo'nun daha fazla süre alması gerektiğini belirterek, "Rodrygo'nun neden sürekli yedek kaldığını anlamıyorum. Real Madrid'in en iyi futbolcusu o. Bazı oyuncular ise sadece problem yaratmak için oynuyor" dedi.



VINICIUS, REAL MADRID'İN ARMASINI KİRLETİYOR"

Vinicius Junior'u sert sözlerle eleştiren Güiza, "Kimden bahsettiğimi söyledim zaten. Vinicius Real Madrid'in armasını kirletiyor. Ben olsam onu takımdan kovardım. Biraz daha saygılı olmalı ki insanlar da ona saygı duysun. Sürekli konuşuyor, itiraz ediyor. Her faulde bağırıp çağırıyor. Futbol temas oyunu, bunu kabullenmeli. VAR sayesinde kurtuluyor. Eğer Sevilla'da Pablo Alfaro döneminde oynasaydı ve VAR olmasaydı bakalım o zaman ne kadar konuşabilecekti" ifadelerini kullandı.

"MBAPPE EFSANE OLACAK"

Güiza, Real Madrid'in diğer yıldızlarına da değinerek, "Rodrygo'nun büyük bir hayranıyım. Mbappe ise geleceğin efsanesi olacak, çok büyük bir oyuncu" diye konuştu.

