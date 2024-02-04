Daniel Amartey: "Savaşçı ruhumuz bu"

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

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Daniel Amartey: 'Savaşçı ruhumuz bu'
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04 Şubat 2024 21:45
Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

Daniel Amartey yaptığı açıklamada, "Bizim adımıza çok iyi bir galibiyet oldu. Hak ettik. Özgüven anlamında ihtiyacımız olan bir 3 puandı. Disiplinliydik. Savaşçı ruhumuzu gösterdik ve kazandık." dedi.

Daniel Amartey ayrıca, "Birbirimize yardım etmek için oynuyoruz. Hocamızın dediklerini yaptık. İyi oynadık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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