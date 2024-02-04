Daniel Amartey: 'Savaşçı ruhumuz bu'

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.
Daniel Amartey yaptığı açıklamada, "Bizim adımıza çok iyi bir galibiyet oldu. Hak ettik. Özgüven anlamında ihtiyacımız olan bir 3 puandı. Disiplinliydik. Savaşçı ruhumuzu gösterdik ve kazandık." dedi.
Daniel Amartey ayrıca, "Birbirimize yardım etmek için oynuyoruz. Hocamızın dediklerini yaptık. İyi oynadık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Daniel Amartey yaptığı açıklamada, "Bizim adımıza çok iyi bir galibiyet oldu. Hak ettik. Özgüven anlamında ihtiyacımız olan bir 3 puandı. Disiplinliydik. Savaşçı ruhumuzu gösterdik ve kazandık." dedi.
Daniel Amartey ayrıca, "Birbirimize yardım etmek için oynuyoruz. Hocamızın dediklerini yaptık. İyi oynadık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.