Daniel Alves: 'Messi, kariyerini Barcelona'da bitirirse harika olur'

Barcelona'nın bir kez daha renkerine bağladığı Daniel Alves, Lionel Messi'nin Katalan devinde futbolu bırakırsa harika olacağını söyledi.



Yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'e transfer olan Arjantinli yıldız için konuşan Alves, "Lionel Messi, kariyerini Barcelona'da bitirirse harika olur. Bu, Messi için çok iyi bir hediye olur. Kulüp bunu yapabilir" ifadelerini kullandı.



Brezilyalı futbolcu, daha önceki döneminde Barcelona'da Messi ile birlikte forma giymişti.





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