Daniel Alves: "Messi, kariyerini Barcelona'da bitirirse harika olur"

Barcelona'ya geri dönen Daniel Alves, eski takım arkadaşı Lionel Messi için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Daniel Alves: 'Messi, kariyerini Barcelona'da bitirirse harika olur'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2022 12:29
Barcelona'nın bir kez daha renkerine bağladığı Daniel Alves, Lionel Messi'nin Katalan devinde futbolu bırakırsa harika olacağını söyledi.

Yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'e transfer olan Arjantinli yıldız için konuşan Alves, "Lionel Messi, kariyerini Barcelona'da bitirirse harika olur. Bu, Messi için çok iyi bir hediye olur. Kulüp bunu yapabilir" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu, daha önceki döneminde Barcelona'da Messi ile birlikte forma giymişti.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.