Dani Alves: 'Barcelona'da süper kahraman gibiyim'

5 yıl aradan sonra Barcelona'ya geri dönen Daniel Alves, Katalan ekibinde yapacaklarını ve hissettiklerini anlattı.



Barcelona'ya döndüğü için şokta olduğunu söyleyen Alves, "Hala şoktayım. Uzun zamandır Barcelona'ya dönmeye çalışıyordum. Barcelona'ya geri dönmek bir ayrıcalık. Barcelona'yı kurtarmaya çalışacağız. Bir sürecin içerisindeyiz ancak bu süreci daha hızlı hale getirmemiz gerekiyor. Biz Barcelona'yız ve hata yapma lüksümüz yok." dedi.



Barcelona'da süper kahraman gibi hissettiğini dile getiren Brezilyalı futbolcu, "Sırtıma geçirdiğimde beni süper kahraman gibi hissettiren iki forma var; Brezilya ve Barcelona. Umarım bu hissiyatı takım arkadaşlarıma da bulaştırabilirim. Kazanmaya devam etmek istiyorum. Dünyanın en iyi kulübünde olduğumuzun farkına varmalıyız. Barcelona'da olan şeyler dünyanın hiçbir kulübünde yok." ifadelerini kullandı.



Futbolcu olmasa da başka bir görev için geri döneceğini açıklayan 38 yaşındaki sağ bek, "Futbolda en güzel zamanlarımı Barcelona'da yaşadım. Bu takıma geri dönmem kaçınılmaz olandı. Oyuncu olarak dönmeseydim başka bir görev için dönerdim." şeklinde konuştu.





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