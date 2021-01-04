Dakar Rallisi'nin ikinci etap sonuçları belli oldu

2021 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında İspanyol Joan Barreda Bort kazandı.
Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi'nin ikinci etabı, Bisha ile Wadi Al Dawasir kentleri arasındaki 457 kilometrelik parkurda yapıldı.
Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 3 dakika 14 saniyelik derecesiyle rallide 3 şampiyonluğu bulunan Toyota Gazoo takımından Nasser Al-Attiyah elde etti.
Yedi kez şampiyonluk yaşayan Fransız Stephane Peterhansel, Al-Attiyah'ın 2 dakika 35 saniye arkasında ikinci oldu. Liderin 9 dakika 17 saniye gerisindeki son şampiyon İspanyol Carlos Sainz üçüncü sırayı aldı.
İkinci etabın ardından Peterhansel, Sainz'ın 6 dakika 37 saniye önünde genel klasman liderliğine yükseldi.
- Barreda Bort liderliği ele geçirdi
Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından İspanyol Joan Barreda Bort, 4 saat 17 dakika 56 saniyede bitirdiği ikinci etapta birinciliğe ulaştı.
Son şampiyon ABD'li Ricky Brabec, takım arkadaşı Barreda Bort'un 3 dakika 55 saniye arkasında ikinci, Rockstar Energy Husqvarna ekibinden Şilili Pablo Quintanilla ise liderin 6 dakika 2 saniye gerisinde üçüncü oldu.
Genel klasmanda Barreda Bort, Brabec'in 6 dakika 23 saniye önünde zirveye çıktı.
Dakar Rallisi'nin üçüncü etabı, Wadi Al Dawasir kentindeki 403 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.
Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi'nin ikinci etabı, Bisha ile Wadi Al Dawasir kentleri arasındaki 457 kilometrelik parkurda yapıldı.
Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 3 dakika 14 saniyelik derecesiyle rallide 3 şampiyonluğu bulunan Toyota Gazoo takımından Nasser Al-Attiyah elde etti.
Yedi kez şampiyonluk yaşayan Fransız Stephane Peterhansel, Al-Attiyah'ın 2 dakika 35 saniye arkasında ikinci oldu. Liderin 9 dakika 17 saniye gerisindeki son şampiyon İspanyol Carlos Sainz üçüncü sırayı aldı.
İkinci etabın ardından Peterhansel, Sainz'ın 6 dakika 37 saniye önünde genel klasman liderliğine yükseldi.
- Barreda Bort liderliği ele geçirdi
Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından İspanyol Joan Barreda Bort, 4 saat 17 dakika 56 saniyede bitirdiği ikinci etapta birinciliğe ulaştı.
Son şampiyon ABD'li Ricky Brabec, takım arkadaşı Barreda Bort'un 3 dakika 55 saniye arkasında ikinci, Rockstar Energy Husqvarna ekibinden Şilili Pablo Quintanilla ise liderin 6 dakika 2 saniye gerisinde üçüncü oldu.
Genel klasmanda Barreda Bort, Brabec'in 6 dakika 23 saniye önünde zirveye çıktı.
Dakar Rallisi'nin üçüncü etabı, Wadi Al Dawasir kentindeki 403 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.