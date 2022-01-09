Dakar Rallisi'nde 7. etapta kazananlar belli oldu

Dakar Rallisi'nin 7. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında Şilili Jose Ignacio Cornejo birinci bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Dakar Rallisi'nde 7. etapta kazananlar belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2022 20:14
2022 Dakar Rallisi'nin 7. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında Şilili Jose Ignacio Cornejo kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 44. Dakar Rallisi'nin 7. etabı, başkent Riyad'daki 402 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 9 dakika 32 saniyelik derecesiyle Prodrive/Bahrain takımından Sebastien Loeb elde etti.

Loeb, ikincietap zaferini elde ederek genel sıralamada Toyota'dan Nasser Al-Attiyah'a olan farkı azalttı.

Motosiklette Cornej kazandı

Motosiklet kategorisi yedinci etabını 3 saat 28 dakika 46 saniyede Şilili Jose Ignacio Cornejo kazanırken, Yamaha sürücüsü Adrien van Beveren ise genel klasman liderliğine yükseldi.

Van Beveren, genel klasmanda ilk sıraya yükselmeyi başardı. Fransız sürücü, yedinci etaba başlamadan önce kaza yapan ve ralliden çekilen Daniel Sanders'ın yokluğuyla genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Bu sonuçların ardından Van Beveren genel klasmanda 23 saat 45 dakika 2 saniye ile ilk sırada yer aldı.

12 etap sürecek organizasyon, 14 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.