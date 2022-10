Dağcılar Ardahan'da kanyonun zirvesindeki 'Şeytan Kalesi'ne yürüdü

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nda dağcılar, kayalıkların zirvesindeki tarihi "Şeytan Kalesi"ne yürüyüş düzenledi.



Her mevsim ziyaretçi çeken kale ve bölgesi, sonbaharda da sporcularla vatandaşların gezinti alanı oluyor.



Kaleyi yakından tanımak amacıyla Türkiye Dağcılık Federasyonunun Ardahan ve Kars'taki üyeleri, Şeytan Kalesi'ne yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.



Sporcular, Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilen kalenin zirvesine, yürüyerek yaklaşık 30 dakikada ulaşabildi.



Doğası ve manzarasıyla dikkati çeken kale ve çevresinde güz renkleri hakim oldu.



Federasyonun Kars İl Temsilcisi Alpay Korkmaz, AA muhabirine, Şeytan Kalesi'ni hem görmek ve hem de tanıtmak için zaman zaman çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



Şeytan Kalesi'nin her noktasında tarihin izlerinin bulunduğunu belirten Korkmaz, "Amacımız kaleyi ziyaret etmek ve aynı zamanda başkalarının burayı görmesini sağlamak. Şeytan Kalesi, bölgenin turizmi açısından çok önemli. Tarih ve doğayı seven herkesi buraya davet ediyoruz." diye konuştu.



Şeytan Kalesi'nin yanı sıra bölgenin önemli turizm yerlerinden Çıldır Gölü ve Ardahan Kalesi de doğaseverler tarafından ilgi görüyor.





