Brooklyn Nets yardımcı antrenörü Mike D'Antoni'nin işinden ayrıldığı ve NBA'de yeniden başantrenörlük görevi üstlenmeye hazır olduğu bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, yakın zamanda Steve Nash'in yardımcı antrenörlüğü görevinden ayrılma kararı almış olan D'Antoni, gelecekte tekrar başantrenörlük pozisyonuna geri dönmeye hazır hissediyor:



"Brooklyn Nets asistanı Mike D'Antoni, Steve Nash'in kadrosundaki tam zamanlı koçluk rolünden ayrılıyor. D'Antoni'nin gelecekte tekrar bir başantrenörlük işi kovalaması bekleniyor. Bu yıl Portland'ın başantrenörlüğü için kendisi de adaylardan biriydi."



D'Antoni önceki sezonu Nets'te geçirirken, daha önce Phoenix Suns, Los Angeles Lakers ve Houston Rockets'ta baş antrenör olarak çalışmıştı.



