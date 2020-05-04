Beşiktaş'ın geçen sezon Belçika ekibi Z. Waregem'e kiraladığı Larin'e bir talip daha çıktı.
Yunan ekibi PAOK'un transfer listesinin 1 numaralı ismi, 25 yaşındaki forvet Larin oldu.
PAOK'un Swiderski ve Akpom'u sattıktan sonra Larin'i alacağı iddia edildi.
Orlando City formasıyla MLS'de, 3 sezonda 44 gol atan Larin, bu yıl Belçika'da 9 gol atıp 11 asist yaptı.
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Yunan ekibi PAOK'un transfer listesinin 1 numaralı ismi, 25 yaşındaki forvet Larin oldu.
PAOK'un Swiderski ve Akpom'u sattıktan sonra Larin'i alacağı iddia edildi.
Orlando City formasıyla MLS'de, 3 sezonda 44 gol atan Larin, bu yıl Belçika'da 9 gol atıp 11 asist yaptı.
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