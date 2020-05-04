Cyle Larin'e PAOK talip oldu

Sezon sonunda Beşiktaş kadrosuna dönecek olan Cyle Larin'e, komşudan talip çıktı.

Haber; Takvim, Fotoï¿½raf; AA
Cyle Larin'e PAOK talip oldu
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04 Mayıs 2020 11:20
Beşiktaş'ın geçen sezon Belçika ekibi Z. Waregem'e kiraladığı Larin'e bir talip daha çıktı.

Yunan ekibi PAOK'un transfer listesinin 1 numaralı ismi, 25 yaşındaki forvet Larin oldu.

PAOK'un Swiderski ve Akpom'u sattıktan sonra Larin'i alacağı iddia edildi.

Orlando City formasıyla MLS'de, 3 sezonda 44 gol atan Larin, bu yıl Belçika'da 9 gol atıp 11 asist yaptı.

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