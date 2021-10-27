RUSYA'YA SICAK DEĞİL

Beşiktaş Yönetimi attığı iki golle Galatasaray zaferinin kahramanı olan Cyle Larin'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini en kısa sürede yenilemek istiyor.Siyah-beyazlılar, Kanadalı golcünün 1 milyon 750 bin euro olan yıllık garanti ücretini daha önce yapılan görüşmede 1 milyon 950 bin euroya çıkarırken, başarıya endeksli bonuslar da önermişti.Larin'in ise 2 milyon 250 bin euro garanti ücret ve bonus ödemesi istediği öğrenildi.Maddi konularda anlaşma sağlanması halinde kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmeyi planlayan Cyle Larin, sezon başında Rusya'dan aldığı tekliflere sıcak bakmamıştı. Ancak 26 yaşındaki yıldız futbolcunun, Premier Lig'den cazip bir teklif gelmesi halinde rotasını İngiltere'ye çevirebileceği belirlendi.Beşiktaş Yönetimi'nin Premier Lig tehlikesinin farkında olduğu ve bir an önce Larin'e uzun süreli imza attırmaya çalıştığı ifade edildi.