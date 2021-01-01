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Curry, kripto para borsası FTX'in küresel elçisi oldu!

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, kripto para borsası FTX'in küresel elçisi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, kripto para borsası FTX'in küresel elçisi oldu.

FTX ile ortaklık kuran Steph, kripto para birimi sektöründe yeni bir gelişmeye daha imza attı.

Curry, şirkete kendisi gibi elçi olarak katılan NFL yıldızı Tom Brady gibi diğer büyük isimleri de sıraladığı resmi duyuru videosunda, şu ifadeleri kullandı:

"FTX ile ortak olduğumuzu duyurmaktan heyecan duyuyorum. Takımlarının bir duyuru videosu hazırlamasını istemişlerdi ama onlara bu işi benim halledeceğimi söyledim. İyi eğlenceler."

Geçtiğimiz ay Curry, 180 bin dolar karşılığında bir Bored Ape NFT'si satın alarak kripto para ekosistemine giriş yapmıştı.


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