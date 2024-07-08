Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, eski takım arkadaşı Klay Thompson'ın Dallas Mavericks'e katıldığı gerçeğinin "zorlu" olduğunu söyledi.



Thompson'ın üç yıllığı 50 milyon dolarlık kazançlı bir anlaşmayla Mavericks'e doğru yola çıkmasıyla Golden State'teki 13 yıllık görev süresi sona ermişti.



Bu ayrılık aynı zamanda 'Splash Brothers' ikilisinin de sonunu getirmişti ve an itibariyle ABD Milli Takımıyla 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanan Curry, Thompson'ın hamlesine ilişkin duygularını şöyle dile getirdi:



"Çekirdeği korumayı ve kariyerlerimizi birlikte tamamlamayı çok isterdik. Ama ligi de anlıyoruz ve işler değişiyor. Klay'in Dallas'a gitmesi zorlu bir durum. Gerçek olacağını asla hayal etmediğim bir şeydi ama onun her zaman mutlu olmasını ve basketboldan keyif almasını isterim."



Keskin nişancılığı ve savunma becerisiyle tanınan Thompson, Warriors'ta altı kez NBA Finalleri'nde oynamış ve toplamda dört şampiyonluk kazanmıştı.





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