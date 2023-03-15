Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, bu sezon hedefinin beşinci şampiyonluğunu kazanmak olduğunu söyledi.



Warriors bu sezon playofflara kalma mücadelesinin ortasında olsa da, Curry, Andscape'ten Marc J. Spears'la yaptığı röportajda hedefinin halen beşinci şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu açıkladı:



"Bu öyle güzel olurdu ki, çünkü bir noktada geçen sezondan önce bile işimizin bittiğine inanılıyordu. Yani, bu konuda açgözlü olabileceğinizi görmeniz ve kazandığınız her şampiyonlukta da kendinizi en üst seviyede kazanmış olan başka efsanelerin bulunduğu kademeye koymanız gibi meseleler var.



Tabii ki, Bill Russell'ı kimse yakalayamayacaktır. Ancak Jordan'ın altı şampiyonluğuna ulaşma şansı yakalamak, veya Kobe'nin ve Spurs'ten Tim Duncan'ın beşer yüzükleriyle eşleşebilmek.... Tüm bunlar, çok şey başarmış olmamıza rağmen oluşturmaya devam ettiğimiz mirasla bağlantılı ve bu yüzden, bunu tekrar gerçeğe dönüştürmek için yorulmadan çalışıyoruz."



Beş veya daha fazla şampiyonluğa sahip NBA efsaneleri arasında Bill Russell (11), Bob Cousy (altı), Kareem Abdul-Jabbar (altı), Michael Jordan (altı), Scottie Pippens (altı), Magic Johnson (beş), Kobe Bryant (beş) ve Tim Duncan (beş) yer alıyor.



Warriors 36-33'lük derecesiyle Batı Konferansı'nda beşinci sırada yer alıyor.





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