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Curry, golf oynamanın basketboluna etkisini açıkladı

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, golf sevgisinin basketbolda kendisine nasıl yardımcı olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, golf sevgisinin basketbolda kendisine nasıl yardımcı olduğunu açıkladı.

Lakers forveti Carmelo Anthony ile "What's in Your Glass?" isimli video podcastine katılan Steph, golfün daha iyi bir basketbol oyuncusu olmasına nasıl yardımcı olduğunu anlattı:

"Basketbol gibi bir takım sporu oynarken ne kadar çok çalışılması gerektiğini biliyorum. Zanaatınızda her zaman kusursuz olmanın peşinden koşarak, daha iyi olmanın yollarını ararsınız. Ama basketbolda, maçları kazanıp kaybedebilirsiniz, işler istediğiniz gider ya da gitmeyebilir, sakatlıklar falan da yaşayabilirsiniz. Golf, ne kadar iyi olduğumu düşünürsem düşüneyim, çok kötü olmaktan bir raund uzakta olduğum bir spordu."

Steph ayrıca golfün gerektirdiği istikrarlı çabanın, kendisini sakinleştirmesine nasıl yardımcı olduğundan da bahsetti:

"Sürekli daha iyi olmaya çalışma çabası gösteriyorum. Size ne noktada olduğunuzu dünyada en iyi bildiren spor bu. Ve ben 33 yaşında olmama rağmen hala bunu kovalıyorum."

Anthony'nin kendisini golfe çeken şeyin ne olduğu sorusuna yanıt veren Warriors yıldızı, ilk etkileşimini babasının sayesinde yaptığını açıkladı. Curry'nin babası Dell Curry, kendisini erken yaşta bu sporla tanıştırmış ve hatta onu bir golf arabası sürmeye bile götürmüştü.


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