Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, dizlerindeki ağrı konusunda endişelenmediğini söyledi.



Warriors'ın her iki dizinde de yer alan tendiniti konusunda temkinli bir yaklaşım sergilediği yıldız oyuncusu Curry, bunun "rahatsız edici bir sorun" haline gelmesine engel olmak adına takımla "akıllıca bir karara vardıklarını" belirtti.



Curry, diz ağrıları nedeniyle bir maçta forma giymedikten sonra, Phoenix Suns'a karşı alınan mağlubiyette 23 sayı kaydetmişti:



"Eğer üzerine düşmezseniz, rahatsız edici bir şeye dönüşme potansiyeli var. Benim bu konuda hiç endişem yok. Kariyerinizde zaman geçtikçe, daha çok şey ortaya çıkıyor ve bunları da çözmeniz gerekiyor."



Curry, kendisi ve tıbbi ekibin durumun önüne geçmek için bazı protokoller belirlediğini itiraf etti:



"Dürüst olmak gerekirse, 30 dakika oynayıp sorun yaşamadığım için mutluydum. Kendimi oldukça güçlü hissettim. Maç ilerledikçe daha da güçlendim ve dizlerim de iyi karşılık verdi. Sezon ilerledikçe, ara sıra bazı maçlarda oynamamak gibi bazı kararlara varabiliriz. Lakin şu sıralar nasıl hissettiğimi kontrol etmeye uğraşıyorum ve bunun zorlama bir karar olmadığını biliyorum. Aksine, akıllıca bir karar. Tek mümkün kılmaya çalıştığım da bu."



Curry, bu sezon maç başına 22,4 sayı, 5,4 ribaund ve 6,5 asist ortalamaları kaydediyor.



