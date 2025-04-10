Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda tekerler turizm için de dönecek

Bu yıl 60'ıncı kez gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyanın önemli spor organizasyonlarından biri olmasının yanı sıra Türkiye'nin tanıtımı açısından da değer taşıyor.



Antalya'da 27 Nisan Pazar günü başlayacak organizasyon, Kemer, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Akyaka, Aydın, Kuşadası, Selçuk, Çeşme güzergahında devam edecek, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.



Turu kazanma hedefiyle pedal çevirecek sporcular, 8 günde tamamlanacak 8 etap boyunca Türkiye'nin kültürel ve doğal zenginliklerini de tanıtacak.



Ülkenin önemli turizm destinasyonlarından Antalya, Aydın ve İzmir'de gerçekleşecek tur, uluslararası spor kanalı Eurosport ve TRT Spor aracılığıyla canlı yayınlanacak.



- "Dünyada önemli bir organizasyon haline geldi"



Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, AA muhabirine Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ülkenin tanıtımı açısında da önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.



Turun 1963 yılında Marmara Turu olarak başladığını, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alındığını anlatan Müftüoğlu, "60 yıl çok kıymetli bir zaman dilimi, bu tur artık dünyada önemli bir organizasyon haline geldi." dedi.



Müftüoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katıldığına dikkati çekerek, bu yıl tura toplam 23 takımla tura start verileceğini, Türkiye'yi İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto takımlarının temsil edeceğini ifade etti.



Müftüoğlu, turun Türkiye'de bisiklet kültürünün yaygınlaşmasında büyük rol oynadığını, bisiklet satışları ve yarış organizasyonlarındaki artışın bu etkinliğin etkisini gösterdiğini dile getirerek, "Bisiklet artık ülkemizde farklı bir kültür haline geldi. Bugün her hafta bir bisiklet yarışının düzenlendiği noktasındayız. Bu gelişimin arkasında Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun televizyon kanallarında yayınlanmasının önemli bir katkısı var. Bu hem kültürümüzü geliştiriyor hem de ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyor." diye konuştu.



Turun turizm sezonu başlamadan önce organize edilmesinin de önemli bir strateji olduğunu ifade eden Müftüoğlu, "Turizm sezonu açılmadan bu organizasyonu yapıyoruz ki turizmimiz daha ileriye gitsin, tanınırlığımız artsın. Ülkemizin turizmden aldığı payın yükselmesini hedefliyoruz. Turistlerin sezon başı tercih edecekleri destinasyonlarla ilgili bu tanıtım çok önemli." ifadelerini kullandı.



- Son durak İzmir



Turun İzmir'de sona ereceğine değinen Müftüoğlu, şöyle devam etti:



"İzmir bizim için çok önemli, özellikle Kurtuluş Savaşı'ndaki yeriyle ayrı bir anlam taşıyor. Daha önceki yıllarda İstanbul'da ya da Antalya'da sona eren tur bu yıl İzmir'de tamamlanacak. İzmir Valiliğimiz başkanlığında, belediye başkanları ve il müdürleriyle koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. İzmir'de 3 etap düzenlenecek. En önemli yokuş etaplarımızın biri burada olacak, hem Şirince'ye hem Meryem Ana'ya çıkacağız. Çeşme'ye gideceğiz ve Karşıyaka'da bitireceğiz."



59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 25 takımdan 175 sporcunun katılımıyla Antalya'dan başlayıp İstanbul'da tamamlanmış, Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek turun galibi olmuştu.



