Cuesta'ya Davinson terapisi

Galatasaray'ın tartışılan yeni stoperi Carlos Cuesta'yla hemşehrisi Davinson Sanchez yakından ilgileniyor, moral vermeye çalışıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Cuesta'ya Davinson terapisi
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05 Mart 2025 11:55
Kasımpaşa maçında yaptığı hatalı hamle ve penaltı ile tepkileri üzerine çeken Carlos Cuesta, izin gününde de çalıştı.

Sarı kırmızılı takım, salı gününü izinli olarak geçirse de yeni transfer, bireysel antrenmanlara imza attı.

Davinson Sanchez'in de millî takımdan arkadaşı ile bu süreçte yakın mesai harcadığı, ona moral vermeye çalıştığı belirtildi. 

 
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