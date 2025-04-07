Dallas Mavericks'in azınlık sahibi Mark Cuban, takımlarındaki uzun oyuncu rotasyonunu "NBA'in en iyisi" olarak tanımladı.



ESPN analisti Stephen A. Smith'in programına katılan Cuban, Anthony Davis, Dereck Lively II ve Daniel Gafford üçlüsünü överken, Luka Doncic'in hâlâ jenerasyonluk bir yetenek olduğunu vurguladı.



"Gerçek şu ki; Anthony Davis, Dereck Lively ve Daniel Gafford üçlüsü, NBA'in en iyi uzun üçlüsü. Ama Luka Doncic hâlâ jenerasyonluk bir yetenek,"



Anthony Davis, bu sezon Mavericks ve Lakers formasıyla 25.0 sayı, 11.6 ribaunt, 3.4 asist, 1.2 top çalma ve 2.1 blok ortalamaları yakaladı. Davis uzun süredir 5 numara oynamak istemediğini dile getiriyordu. Gafford ve Lively'nin varlığı sayesinde Davis nihayet 4 numara oynayabiliyor.



Gafford 12.2 sayı, 6.8 ribaunt ve 1.8 blok ortalaması tuttururken, Lively 9.0 sayı, 7.8 ribaunt ve 1.7 blok ile katkı veriyor.



