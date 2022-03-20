Crystal Palace, Everton'u farklı geçti!

FA Cup'ta Crystal Palace, sahasında konuk ettiği Everton'u 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Crystal Palace, Everton'u farklı geçti!
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20 Mart 2022 17:29
FA Cup çeyrek final karşılaşmasında Crystal Palace, kendi sahasında Everton ile karşı karşıya geldi.

Mücadele kazanan taraf 4-0'lık skorla Crystal Palace oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Marc Guehi, 41. dakikada Philippe Mateta, 79. dakikada Wilfried Zaha ve 87. dakikada Will Hughes kaydetti.

Everton'da Cenk Tosun, maç kadrosunda yer almadı.

Alınan bu skorla Crystal FA Cup'ya yarı finale yükseldi. Everton, ise kupaya veda etti.

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