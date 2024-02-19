Crystal Palace'da, Roy Hodgson dönemi sona erdi

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Roy Hodgson ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Crystal Palace'da, Roy Hodgson dönemi sona erdi
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19 Şubat 2024 18:52
Bu sezona istediği gibi başlayamayan ve ligde 16. sırada yer alan Crystal Palace flaş ayrılığı açıkladı.

Crystal Palace geçtiğimiz sezonun Mart ayında takımın başında getirdiği 76 yaşındaki İngiliz teknik direktör Roy Hodgson ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezondan bu yana 38 resmi maçta Crystal Palace'ın başında olan Roy Hodgson bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı ve 1.21 puan ortalaması tutturdu.

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