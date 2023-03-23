Cristiano Ronaldo yeni rekor için oynayacak

Cristiano Ronaldo, rekorlarına bir yenisini eklemek için Lihtenştayn maçını bekliyor.



38 yaşındaki süper yıldız, Lihtenştayn karşısında forma şansı bulması halinde toplamda 197 milli maç sayısına ulaşarak dünyanın en fazla milli maça çıkan oyuncusu ünvanını tek başına ele geçirerek tarihe geçecek. Ronaldo bu rekoru, 196 kezle Kuveyt'in golcü oyunsusu Bader Al-Mutawa'yla birlikte paylaşıyor.



İlk milli maçına 20 Ağustos 2003 tarihinde Kazakistan'a karşı çıkan Ronaldo, o günden bugüne oynadığı 196 maçta 118 gol kaydederek 'Milli formayla en fazla gol atan oyuncu' ünvanının da sahibi konumunda.



Cristiano Ronaldo'nun Milli formayı bırakma niyetinde olmadığı bilinirken maç sayısını 200 barajının da üzerine taşıyarak rekorun neredeyse ebedi sahibi olmak istediği ifade ediliyor.





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