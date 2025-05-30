Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da kalıyor!

Cristiano Ronaldo, kariyerine Al Nassr'da devam etmeye hazırlanıyor.Foot Mercato'da yer alan habere göre, hakkında ayrılık haberleri çıkan ve geçtiğimiz günlerde,şeklinde bir paylaşım yapan Ronaldo, Al Nassr ile yaptığı görüşmelerde yeni sözleşme için anlaşma sağladı.Al Nassr ve Ronaldo arasında yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandığı ve Portekizli yıldızın yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.Al Nassr Sportif Direktörü Fernando Hierro, perşembe günü yaptığı açıklamada,demişti.Al Nassr'da geride kalan sezonda 41 maçta sahaya çıkan 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 35 gol attı ve 4 asist yaptı.