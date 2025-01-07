NBA'in eski yıldızlarından DeMarcus Cousins, San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama'nın NBA tarihindeki en iyi savunmacı olacağını iddia etti.



Cousins, yakın zamanda Wembanyama hakkında konuştuğu Run It Back TV'de şunları söyledi:



"Bu konuşmayı sanki ilk maçını oynamadan önce de yapmışız gibi hissettim, sırf yeteneğine, boyuna ve fiziğine bakarak. Böyle birini bu sporda daha önce hiç görmedik. Ve bu çocukta her şey var. Basketbol sahasında istediğini yapabiliyor. Yeteneği ve becerileri ortada. Önemli olan sağlıklı kalması ve kariyeri boyunca istikrarlı olması.



Ama aklımda hiç şüphe yok, en iyilerden biri olarak tarihe geçecektir. Tartışma söz konusu bile değil. En azından, tüm zamanların en iyi savunma oyuncusu olur. O da en azından. Bu çocuğun yapabileceklerinin sınırı yok."



Tarihi bir çaylak sezonunun ardından, Wembanyama ikinci sezonunda oyununu bir üst seviyeye taşıdı. Spurs yıldızı bu yıl maç başına ortalama 25,7 sayı, 10,7 ribaund, 3,9 blok ve 1,0 top çalma istatistiklerine sahip.



