Courtois: 'Dünyanın en iyilerini yendik'

Liverpool karşısında yaptığı kurtarışlarla maçın adamı olan Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, final müsabakasının ardından konuştu.



Final maçını çok önemsediğini ve kariyeri için şampiyonluğun önemi için kazanmak istediğini belirten Belçikalı file bekçisi maçın ardından şu sözleri kullandı:



"Kariyerim için bir final kazanmam, adıma biraz saygı duydurmam gerekiyordu. Takımımın performansından ötürü gerçekten mutlu ve gururluyum. Dünyanın en iyilerini yendik. Liverpool harika oynadı ama 1 kez pozisyona girip attık."





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