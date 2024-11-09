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Çorum FK yükselişe geçti

Ahlatçı Çorum FK, Pendikspor'u tek golle mağlup etti ve üst üste 3. kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Çorum FK yükselişe geçti
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09 Kasım 2024 20:45
Son güncelleme 09 Kasım 2024 21:21
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ahlatçı Çorum FK ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Çorum FK'ye galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada Kadir Seven kaydetti.

Ev sahibi ekipte Atilla Turan, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Çorum, puanını 19'a çıkardı. 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Pendikspor ise 17 puanda kaldı.

Çorum FK, gelecek hafta Esenler Erokspor'a konuk olacak. Pendikspor ise sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Gökmen Baltacı, Kadir Beyaz

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Verheydt (Dk. 57 Ahmethan Köse), Suat Kaya (Dk. 72 Eren Karadağ), Tunahan Ergül (Dk. 84 Mehmet Tayfun Dingil), Kerem Kalafat, Kadir Seven, Geraldo (Dk. 84 Catic), Erkan Kaş (Dk. 71 Atila Turan)

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz, Sequeirra (Dk. 44 Eze), Kappel (Dk. 64 Enes Keskin), Hasan Kılıç (Dk. 87 Bekir Karadeniz), İbrahim Akdağ, Samet Asatekin, Welinton, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Lima (Dk. 88 Topalli)

Gol: Dk. 45+3 Kadir Seven (Ahlatcı Çorum FK)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Atila Turan (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 40 Hasan Kılıç, Dk. 82 Samet Asatekin, Dk. 90+6 İbrahim Akdağ ve Mesut Özdemir (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 76 Kerem Kalafat, Dk. 90+5 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)

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