Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında salı günü evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alpaslan Şen yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse ile kart cezalısı Erkan Kaş, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.
Çorum FK, ligde 35 puanla 7. sırada bulunuyor.
Çorum Şehir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alpaslan Şen yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse ile kart cezalısı Erkan Kaş, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.
Çorum FK, ligde 35 puanla 7. sırada bulunuyor.
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