Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında salı günü evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de Yeni Malatyaspor'u konuk edecek
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10 Şubat 2025 12:57
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında salı günü evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alpaslan Şen yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse ile kart cezalısı Erkan Kaş, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Çorum FK, ligde 35 puanla 7. sırada bulunuyor.


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