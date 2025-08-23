22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
0-2
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
2-1
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
6-0
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
1-5
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
1-071'
22 Ağustos
PSG-Angers
1-0

Çorum FK, 90+8'te galibiyeti kaptı!

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Çorum FK, sahasında Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.

calendar 22 Ağustos 2025 23:40 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 00:03
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Çorum FK, 90+8'te galibiyeti kaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Çorum FK, sahasında Sarıyer'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Pedrinho ve 90+8'de penaltı noktasında Eze kaydetti. Sarıyer'in tek golünü 82. dakikada Dembele kaydetti.

Bu sonuçla beraber Çorum FK, sezona 3 maçta 3 galibiyetle başladı ve liderlik koltuğunda yer aldı. Sarıyer ise 1 puanla 15. sırada konumlandı.

Çorum FK, gelecek hafta Keçiörengücü'ne konuk olacak. Sarıyer ise Erzurumspor'u ağırlayacak.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Sıraç Akpınar, Eyup Özer

Arca Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Üzeyir Ergün (Dk. 86 Ozan Sol), Attamah, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş, Samudio, Oğuz Gürbulak (Dk. 71 Atakan Cangöz), Ferhat Yazgan (Dk. 86 Kenan Fakılı), Pedrinho (Dk. 71 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan (Dk. 76 Eren Karadağ), Eze


SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Yılmaz, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 68 Ömer Bayram), Metehan Mert, Djiloboji, Traore (Dk. 68 Muhammed Mert), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 81 Mehmet Ali Büyüksayar), Anziani, Dembele, Urie (Dk. 81 Berkay Aydoğmuş), Babacar (Dk. 43 Regattin)

Goller: Dk. 24 Pedrinho, Dk. 90+7 Eze (Penaltıdan) (Arca Çorum FK), Dk. 83 Dembele (SMS Grup Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 26 Erkan Kaş, Dk. 64 Pedrinho, Dk. 70 Hasan Hüseyin Akınay, Dk. 72 Atakan Cangöz (Arca Çorum FK), Dk. 45+2 Traore, Dk. 90+6 Regattin (SMS Grup Sarıyer)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.