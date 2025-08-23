Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Çorum FK, sahasında Sarıyer'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Pedrinho ve 90+8'de penaltı noktasında Eze kaydetti. Sarıyer'in tek golünü 82. dakikada Dembele kaydetti.
Bu sonuçla beraber Çorum FK, sezona 3 maçta 3 galibiyetle başladı ve liderlik koltuğunda yer aldı. Sarıyer ise 1 puanla 15. sırada konumlandı.
Çorum FK, gelecek hafta Keçiörengücü'ne konuk olacak. Sarıyer ise Erzurumspor'u ağırlayacak.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Sıraç Akpınar, Eyup Özer
Arca Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Üzeyir Ergün (Dk. 86 Ozan Sol), Attamah, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş, Samudio, Oğuz Gürbulak (Dk. 71 Atakan Cangöz), Ferhat Yazgan (Dk. 86 Kenan Fakılı), Pedrinho (Dk. 71 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan (Dk. 76 Eren Karadağ), Eze
SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Yılmaz, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 68 Ömer Bayram), Metehan Mert, Djiloboji, Traore (Dk. 68 Muhammed Mert), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 81 Mehmet Ali Büyüksayar), Anziani, Dembele, Urie (Dk. 81 Berkay Aydoğmuş), Babacar (Dk. 43 Regattin)
Goller: Dk. 24 Pedrinho, Dk. 90+7 Eze (Penaltıdan) (Arca Çorum FK), Dk. 83 Dembele (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 26 Erkan Kaş, Dk. 64 Pedrinho, Dk. 70 Hasan Hüseyin Akınay, Dk. 72 Atakan Cangöz (Arca Çorum FK), Dk. 45+2 Traore, Dk. 90+6 Regattin (SMS Grup Sarıyer)
Karşılaşmada Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Pedrinho ve 90+8'de penaltı noktasında Eze kaydetti. Sarıyer'in tek golünü 82. dakikada Dembele kaydetti.
Bu sonuçla beraber Çorum FK, sezona 3 maçta 3 galibiyetle başladı ve liderlik koltuğunda yer aldı. Sarıyer ise 1 puanla 15. sırada konumlandı.
Çorum FK, gelecek hafta Keçiörengücü'ne konuk olacak. Sarıyer ise Erzurumspor'u ağırlayacak.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Sıraç Akpınar, Eyup Özer
Arca Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Üzeyir Ergün (Dk. 86 Ozan Sol), Attamah, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş, Samudio, Oğuz Gürbulak (Dk. 71 Atakan Cangöz), Ferhat Yazgan (Dk. 86 Kenan Fakılı), Pedrinho (Dk. 71 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan (Dk. 76 Eren Karadağ), Eze
SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Yılmaz, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 68 Ömer Bayram), Metehan Mert, Djiloboji, Traore (Dk. 68 Muhammed Mert), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 81 Mehmet Ali Büyüksayar), Anziani, Dembele, Urie (Dk. 81 Berkay Aydoğmuş), Babacar (Dk. 43 Regattin)
Goller: Dk. 24 Pedrinho, Dk. 90+7 Eze (Penaltıdan) (Arca Çorum FK), Dk. 83 Dembele (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 26 Erkan Kaş, Dk. 64 Pedrinho, Dk. 70 Hasan Hüseyin Akınay, Dk. 72 Atakan Cangöz (Arca Çorum FK), Dk. 45+2 Traore, Dk. 90+6 Regattin (SMS Grup Sarıyer)