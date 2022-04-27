Cornelius gözünü gol krallığına dikti

Trabzonspor 'un Danimarkalı forveti şampiyonluk coşkusunun yanında gol krallığı sevinci de yaşamanın hesaplarını yapıyor.



15'er golle zirvede bulunan Hataylı El Kaabi ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok'u 14 golle takibini sürdüren Cornelius kalan 4 maçta atacağı gollerle zirvede olmanın planları içinde. Kupadaki Kayseri ve ligdeki Adana Demir maçlarında 4 gün arayla fileleri havalandıran ve formda bir dönem yaşayan 29 yaşındaki forvet, ilk yarıda olduğu gibi Antalya filelerini sarsmaya hazırlanıyor.



Antalya deplasmanında skor bulmasına rağmen takımı kaybettiği için üzülen Danimarkalı forvet, bu kez hem kendi golüne sevinmek hem de şampiyonluğu kutlamakta kararlı. Kariyer rekoru 18 gol olan Cornelius kalan haftalarda en az 4 gol bulup Kopenhag'daki çizgisine ulaşmayı hedefliyor.



Cornelius bu sezon ligde 14, kupada ise oynadığı 2 maçta 1 gol attı.





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