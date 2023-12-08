Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Omar Colley, Fenerbahçe derbisi için fedakarlıkta bulundu.
Gambiyalı stoper, risk olmasına rağmen ne olursa olsun bu maç kadrosunda olmak istediğini teknik heyete iletti.
Colley, derbinin kadrosuna girebilmek için 3 kez özel iğne oldu ve Fenerbahçe kafilesine dahil edildi.
Beşiktaş'ta Colley'in Fenerbahçe'ye karşı oynayıp oynamayacağına cumartesi günü yapılacak son kontrollerin ardından karar verilecek.
Gambiyalı stoper, risk olmasına rağmen ne olursa olsun bu maç kadrosunda olmak istediğini teknik heyete iletti.
Colley, derbinin kadrosuna girebilmek için 3 kez özel iğne oldu ve Fenerbahçe kafilesine dahil edildi.
Beşiktaş'ta Colley'in Fenerbahçe'ye karşı oynayıp oynamayacağına cumartesi günü yapılacak son kontrollerin ardından karar verilecek.
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