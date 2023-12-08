Colley'den derbi için fedakarlık!

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Omar Colley, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna girebilmek için 3 kez özel iğne oldu.

Haber; beIN Sports, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Colley'den derbi için fedakarlık!
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08 Aralık 2023 20:05
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Omar Colley, Fenerbahçe derbisi için fedakarlıkta bulundu.

Gambiyalı stoper, risk olmasına rağmen ne olursa olsun bu maç kadrosunda olmak istediğini teknik heyete iletti.

Colley, derbinin kadrosuna girebilmek için 3 kez özel iğne oldu ve Fenerbahçe kafilesine dahil edildi.

Beşiktaş'ta Colley'in Fenerbahçe'ye karşı oynayıp oynamayacağına cumartesi günü yapılacak son kontrollerin ardından karar verilecek.

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