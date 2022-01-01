Cody Zeller ameliyat oldu, 8-10 hafta yok!

Portland Trail Blazers, pivot Cody Zeller'in diz ameliyatı geçirdiğini ve 8-10 hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.



Trail Blazers, Zeller'in sağ patella avulsiyon kırığından başarılı bir ameliyat geçirdiğini ve sekiz ila on hafta içinde yeniden değerlendirileceğini açıkladı.



Sekiz yıllık NBA veteranı Zeller, geçtiğimiz Temmuz ayında Portland ile tek yıllık bir kontrat imzalamadan önce tüm kariyerini Charlotte Hornets ile geçirmişti.



29 yaşındaki oyuncu bu sezon Trail Blazers formasıyla 27 maçta ortalama 13.1 dakika sahada kalarak, 5.2 sayı ve 4.6 ribaund istatistikleri yakalamıştı.



