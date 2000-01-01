Cody Zeller, 1 ay parkelerden uzak!

Charlotte Hornets, Cody Zeller'in Perşembe günü kırılan sol elinden ameliyat olduktan sonra, dört hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.



Zeller, Charlotte'ın Çarşamba günü Cleveland Cavaliers'a karşı aldığı yenilgide, oyunu terk etmek durumunda kalmıştı.



28 yaşındaki Zeller, 58 maç oynayıp sayı (11.1) ve ribaund (7.1) ortalamalarında kariyerinin en yüksek noktalarını gördüğü bir 2019-20 sezonunu geride bırakmıştı. Kendisinin başlangıç kadrosundaki yerini, Bismack Biyombo'nun doldurması bekleniyor.



