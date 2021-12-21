Ciro Immobile koronavirüse yakalandı

Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen Ciro Immobile koronavirüse yakalandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Ciro Immobile koronavirüse yakalandı
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21 Aralık 2021 16:24
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lazio'da forma giyen Ciro Immobile, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan İtalyan oyuncunun karantina sürecinin devam edeceği ve yarın Venezia ile oynanacak lig maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre, geçen hafta katıldığı Noel yemeğinin ardından eşinde koronavirüs tespit edilen İtalyan forvet, temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya alınmış ve takımının Genoa'yı 3-1 yendiği son lig maçında forma giyememişti.

Immobile, bu sezon Lazio formasıyla tüm kulvarlarda 21 maçta 16 gole imza attı.


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