Ciro Immobile'den Beşiktaş için ilk açıklama

Beşiktaş'ın transferini açıkladığı Ciro Immobile, Sky'a açıklamalarda bulundu. İtalyan yıldız, Beşiktaş ile ilgili konuşurken, Lazio taraftarına veda etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ciro Immobile'den Beşiktaş için ilk açıklama
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12 Temmuz 2024 22:08
Beşiktaş'ın transferini açıkladığı Ciro Immobile, Sky'a açıklamalarda bulundu. 

İşte İtalyan golcünün o açıklaması;

"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF GELİR GELMEZ..."

Ciro Immobile: "Lazio taraftarlarına selamlar. Birlikte 8 harika yıl geçirdik, her şey muhteşemdi. Artık yeni bir macera başlıyor. Harika bir hikayeydi ama her şey gibi bunun da bir sonu olmalı. Son günlerde hayranlarım beni ne kadar sevdiklerini gösterdiler. Kararımdan dolayı pişman değilim, bu kararı son derece sakin bir şekilde verdim. Son bir buçuk yılda işler hiç de kolay olmadı ve bu nedenle Lazio kariyerimin bu şekilde sona ermesi doğru oldu. Beşiktaş'tan teklif gelir gelmez bu yola dönmeye karar verdik. Lazio'yu Türkiye'den destekleyeceğim."

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