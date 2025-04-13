Cihat Arslan: 'Taraftarlarımızdan özür diliyorum'

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 yenilen Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.



Arslan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorluk derecesi yüksek bir maç olduğunu belirterek, kulübede eksikler yaşadıklarını ifade etti.



Rakip takımda Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış etkili oyuncuların olduğunu aktaran Arslan, "Bu maçı onlar kazandı, berabere de bitebilirdi ama bizim için beraberlik de yıkım olurdu. Stoperleri santrfor yaptık. Elimizdeki oyuncular alternatif anlamda o kadar, zaten 15 kişiyle oynuyoruz. Mücadele konusunda gücümüz bu kadarına yetti. Taraftara teşekkür ediyorum. Takımlarını çok büyük coşkuyla desteklediler. Onların buradan mutlu ayrılamamasından dolayı çok üzgünüm." dedi.



