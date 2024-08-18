Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Erzurumspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Skor ve üretkenlik anlamında biraz eksiğimiz oldu. Bunlar düzeltilebilecek şeyler" dedi.MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan Erzurumspor FK'yi galibiyetinden dolayı tebrik etti.Maçın aslında bekledikleri gibi geçtiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti: