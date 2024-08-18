Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Erzurumspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Skor ve üretkenlik anlamında biraz eksiğimiz oldu. Bunlar düzeltilebilecek şeyler" dedi.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan Erzurumspor FK'yi galibiyetinden dolayı tebrik etti.
Maçın aslında bekledikleri gibi geçtiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:
"5-4-1, bunun neticesinde kontralar veya duran toplarla Erzurumspor'un etkinliği o taraftaydı. Hem çalıştık hem de görev verdik. Mustafa Yumlu ile bire bir eşleşen oyuncumuzun bir anlık geç kalması tabii ki duran toptan golü yedirdi. Sonrasında çözmeye çalıştık, oyuna hakim olduk ama etkinliğimiz çok fazla değildi. Skor ve üretkenlik anlamında biraz eksiğimiz oldu. Bunlar düzeltilebilecek şeyler. Bugün maçın en kötüsü 4. hakemdi. Bir maç bu kadar durdurulmaz, bu kadar oynanmama üzerine hakem bunu yapmaz. Bir hafta önce bir hakemi tebrik ettik ama bu hakemin hiçbir kararı adil değildi. Futbol bu değil, futbolu güzelleştirmek lazım. Hakemlerin en büyük görevi bu. Biz de ders alıp yolumuza devam edeceğiz."
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan Erzurumspor FK'yi galibiyetinden dolayı tebrik etti.
Maçın aslında bekledikleri gibi geçtiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:
"5-4-1, bunun neticesinde kontralar veya duran toplarla Erzurumspor'un etkinliği o taraftaydı. Hem çalıştık hem de görev verdik. Mustafa Yumlu ile bire bir eşleşen oyuncumuzun bir anlık geç kalması tabii ki duran toptan golü yedirdi. Sonrasında çözmeye çalıştık, oyuna hakim olduk ama etkinliğimiz çok fazla değildi. Skor ve üretkenlik anlamında biraz eksiğimiz oldu. Bunlar düzeltilebilecek şeyler. Bugün maçın en kötüsü 4. hakemdi. Bir maç bu kadar durdurulmaz, bu kadar oynanmama üzerine hakem bunu yapmaz. Bir hafta önce bir hakemi tebrik ettik ama bu hakemin hiçbir kararı adil değildi. Futbol bu değil, futbolu güzelleştirmek lazım. Hakemlerin en büyük görevi bu. Biz de ders alıp yolumuza devam edeceğiz."
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