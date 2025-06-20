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Cicinho'dan Fenerbahçe tavsiyesi: "Hiç düşünmeden giderdim"

Bir dönem Süper Lig'de forma giyen Cicinho, vatandaşı Galeno'ya Fenerbahçe'ye gitmesi yönünde çağrıda bulundu: "Hiç düşünmeden giderdim."

calendar 20 Haziran 2025 10:10
Fotoğraf: Imago
Cicinho'dan Fenerbahçe tavsiyesi: 'Hiç düşünmeden giderdim'
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Bir dönem Süper Lig'de Sivasspor forması giyen ve Türkiye'de iz bırakan Brezilyalı sağ bek Cicinho, vatandaşı Galeno'ya Fenerbahçe'ye transfer olması yönünde tavsiyede bulundu.

Portekiz'in Porto takımında forma giyen Galeno'nun adı son günlerde sarı-lacivertli kulüple anılırken, Cicinho'nun sözleri dikkat çekti.

"FENERBAHÇE BÜYÜK BİR KULÜP"


Cicinho, yaptığı açıklamada, "Ben Galeno'nun yerinde olsam hiç düşünmeden Fenerbahçe'ye giderdim. Çok büyük ve köklü bir kulüp. Türkiye'de harika bir taraftar desteği var" ifadelerini kullandı.

Galeno'nun Fenerbahçe'de çok başarılı olabileceğini belirten Cicinho, "Oyun tarzı Süper Lig'e çok uygun. Fenerbahçe onu transfer ederse doğru bir karar vermiş olur" dedi.

FENERBAHÇE GALENO İÇİN DEVREDE

Fenerbahçe'nin, Porto forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu için nabız yokladığı ve Galeno'nun da bu teklife sıcak baktığı iddialar arasında. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi hücum hattına önemli bir takviye yapmayı hedefliyor. 

 

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