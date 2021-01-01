Chris Paul KOVID-19 protokolüne girdi, süresiz kadro dışı!

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'un NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerine girdiği ve süresiz olarak parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



Paul'un Batı Konferansı finallerinin başlangıcında oynama durumunun henüz belirsiz olduğu açıklandı. Suns ekibi, Batı Finalleri'nde 2-2 eşit durumda olan Utah Jazz - LA Clippers playoff serisinin galibi ile eşleşecek.



Tıbbi duruma bağlı olarak, aşılı bir birey için izole olma süresinin daha kısa olabileceği tahmin ediliyor.



NBA, Konferans finallerinin programını henüz açıklamadı, ancak Jazz - Clippers serisinde 7. maça ihtiyaç duyulursa, bu karşılaşma Pazar günü oynanacak.



36 yaşındaki Paul, Suns ile bu sezon oynadığı 10 playoff maçında 15.7 sayı, 8.7 asist ve 4.1 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.



