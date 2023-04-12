CHP Bursa milletvekili adayları listesi: 2023 CHP Bursa milletvekili adayları kim oldu?

CHP Bursa milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti adaylarının CHP aday listesi içerisinden adaylığını koyma kararı almasının ardından parti genel merkezinde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Peki 2023 Bursa CHP milletvekili adayları kimler? İşte CHP Bursa Milletvekili adayları…İşte 2023 CHP Bursa milletvekili adayları isim listesi...1. Prof. Dr. Kayıhan Pala2. Nurhayat Altaca Kayışoğlu3. Mehmet Atmaca (Saadet Partisi)4. İsmet Karaca5. Jülide Akköprü6. Alparslan Yıldız (Gelecek Partisi)7. Engin Tamer Dede8. Serkan Öztürk9. Özgür Yıldız10. Canan Akın Erdem1. Hasan Öztürk2. Cemalettin Kani Torun (Gelecek Partisi)3. Orhan Sarıbal4. Erkan Dönmez5. Şahin Sevinç6. Funda Türkcoş Pekiner7. Ender Teke8. Huriye Canan Çelik Tunar9. Mehmet Önder Mutlu10. Seda Bozdağ GüzelkayaDiğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.