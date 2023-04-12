CHP Bursa milletvekili adayları listesi: 2023 CHP Bursa milletvekili adayları kim oldu?

CHP Bursa milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti adaylarının CHP aday listesi içerisinden adaylığını koyma kararı almasının ardından parti genel merkezinde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Peki 2023 Bursa CHP milletvekili adayları kimler? İşte CHP Bursa Milletvekili adayları…CHP BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
İşte 2023 CHP Bursa milletvekili adayları isim listesi...
Bursa 1. Bölge CHP Milletvekili adayları
1. Prof. Dr. Kayıhan Pala
2. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
3. Mehmet Atmaca (Saadet Partisi)
4. İsmet Karaca
5. Jülide Akköprü
6. Alparslan Yıldız (Gelecek Partisi)
7. Engin Tamer Dede
8. Serkan Öztürk
9. Özgür Yıldız
10. Canan Akın Erdem
Bursa 2. Bölge CHP Milletvekili adayları
1. Hasan Öztürk
2. Cemalettin Kani Torun (Gelecek Partisi)
3. Orhan Sarıbal
4. Erkan Dönmez
5. Şahin Sevinç
6. Funda Türkcoş Pekiner
7. Ender Teke
8. Huriye Canan Çelik Tunar
9. Mehmet Önder Mutlu
10. Seda Bozdağ Güzelkaya
CHP İL İL MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ
Bursa milletvekili sayısı 2023
Bursa milletvekili sayısı da belli oldu. Buna göre Bursa 20 milletvekili çıkaracak.
Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:
"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."
Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.
İşte 2023 CHP Bursa milletvekili adayları isim listesi...
Bursa 1. Bölge CHP Milletvekili adayları
1. Prof. Dr. Kayıhan Pala
2. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
3. Mehmet Atmaca (Saadet Partisi)
4. İsmet Karaca
5. Jülide Akköprü
6. Alparslan Yıldız (Gelecek Partisi)
7. Engin Tamer Dede
8. Serkan Öztürk
9. Özgür Yıldız
10. Canan Akın Erdem
Bursa 2. Bölge CHP Milletvekili adayları
1. Hasan Öztürk
2. Cemalettin Kani Torun (Gelecek Partisi)
3. Orhan Sarıbal
4. Erkan Dönmez
5. Şahin Sevinç
6. Funda Türkcoş Pekiner
7. Ender Teke
8. Huriye Canan Çelik Tunar
9. Mehmet Önder Mutlu
10. Seda Bozdağ Güzelkaya
CHP İL İL MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ
Bursa milletvekili sayısı 2023
Bursa milletvekili sayısı da belli oldu. Buna göre Bursa 20 milletvekili çıkaracak.
Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:
"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."
Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.
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