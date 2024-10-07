Chilavert'ten Bielsa'ya olay sözler!

Paraguaylı eski kaleci Jose Luis Chilavert, Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa ile ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı.



Chilavert, "Marcelo Bielsa'nın Barcelona ya da Madrid gibi büyük kulüplerde çalışamamasının bir nedeni var. Her zaman orta düzey kulüplerde iş bulabiliyor, çünkü oralarda genç oyunculara kötü davranabiliyor. 98'de Velez'deyken bir takım arkadaşıma kötü davrandı. Ben de takım arkadaşımı savundum, ne olduğunu yüzüne söyledim. İşte sorun o zaman başladı. Kaptanlığımı elimden aldı ve serbest vuruş kullanmamı yasakladı. İşler istediği gibi gitmediğinde çok saldırgan kelimeler kullanırdı. Bu yüzden Bielsa ile kavga ettim. 13 yıllık kariyerimde Bielsa dışında hiçbir teknik direktörle sorun yaşamadım." ifadelerini kullandı.



Chilavert ayrıca, "Bielsa, kendine sosyalist diyen aşağılık biri ama Mercedes Benz'e biniyor." diye konuştu.



SUAREZ NE DEMİŞTİ?



Uruguaylı golcü Luis Suarez de geçtiğimiz günlerde Bielsa ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etmişti.



Suarez, Bielsa için şu sözleri kullanmıştı;



"Copa America sırasında takımın konsantrasyonu bozulmasın diye konuşmadım. Uruguay antrenman tesislerinde personelin içeri girmesi, bizi selamlaması veya bizimle yemek yemesine izin verilmiyordu. Hatta içeri girmek için hangi kapıya kullandıklarına bile dikkat etmeleri gerekiyordu. Bu kalbimi çok incitti."



"Marcelo Bielsa'nın oyunculara muamelesi hiç iyi değil. Birçok oyuncu, Bielsa'dan 'iyi günler' veya 'merhaba' sözlerini duymak için görüşme gerçekleştirdi."



"Bielsa ile konuşmaya gittim ve karşısına oturdum. 5-6 dakika boyunca yüzüne bakarak oyuncuların rahatsızlığını ve sıkıntılarını anlattım. Bana sadece 'çok teşekkür ederim Luis' dedi. 5-6 dakika boyunca bana hiçbir cevap vermedi."



