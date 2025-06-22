Chelsea'ye yeni golcü: Kolo Muani

Chelsea, Paris Saint-Germain forması giyen Randal Kolo Muani için transfer görüşmelerine başladı.
Fransız basınından L'equipe'in haberine göre İngiliz ekibi Chelsea, hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
Chelsea'nin kısa süre içinde Paris Saint-Germain ile resmi temaslarını hızlandırması bekleniyor.
Randal Kolo Muani geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Juventus'a kiralanmıştı.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ
Bu sezon hem Paris Saint-Germain hem de Juventus forması giyen futbolcu toplamda 34 maça çıktı ve 12 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.
Fransız basınından L'equipe'in haberine göre İngiliz ekibi Chelsea, hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
Chelsea'nin kısa süre içinde Paris Saint-Germain ile resmi temaslarını hızlandırması bekleniyor.
Randal Kolo Muani geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Juventus'a kiralanmıştı.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ
Bu sezon hem Paris Saint-Germain hem de Juventus forması giyen futbolcu toplamda 34 maça çıktı ve 12 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.
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