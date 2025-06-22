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Chelsea'ye yeni golcü: Kolo Muani

Chelsea, bonservisi Paris Saint-Germain'de olan Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katmak istiyor.

calendar 22 Haziran 2025 14:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea'ye yeni golcü: Kolo Muani
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Chelsea, Paris Saint-Germain forması giyen Randal Kolo Muani için transfer görüşmelerine başladı.

Fransız basınından L'equipe'in haberine göre İngiliz ekibi Chelsea, hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Chelsea'nin kısa süre içinde Paris Saint-Germain ile resmi temaslarını hızlandırması bekleniyor.

Randal Kolo Muani geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Juventus'a kiralanmıştı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ

Bu sezon hem Paris Saint-Germain hem de Juventus forması giyen futbolcu toplamda 34 maça çıktı ve 12 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.


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