Chelsea'ye 90+3'te büyük şok

Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea, 90+3'te yediği golle Sheffield United ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'ye 90+3'te büyük şok
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07 Nisan 2024 22:42
Premier Lig'in 32. haftasında Sheffield United ile Chelsea karşı karşıya geldi. Bramall Lane'de oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Chelsea'nin gollerini 11. dakikada Thiago Silva ve 66. dakikada Madueke kaydederken, Sheffield United'ın golleri 32. dakikada Jayden Bogle ve 90+3'ncü dakikada McBurnie ile geldi. 

Bu sonuçla birlikte Chelsea 44, lig sonuncusu Sheffield United ise 16 puana yükseldi. 

Ligin bir sonraki maçında Chelsea, evinde Everton'ı ağırlayacak. Sheffield United, Brentford deplasmanına gidecek.

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