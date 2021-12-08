Chelsea, liderliği 90+4'te kaptırdı!

Chelsea, Rusya deplasmanında Zenit'e karşı 90+4'te yediği golle 2 puan bıraktı ve liderliği de Juventus'a kaptırdı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Chelsea, liderliği 90+4'te kaptırdı!
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08 Aralık 2021 22:40
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Zenit ile Chelsea karşı karşıya geldi. Gazprom Arena'da oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

Chelsea, 2. dakikada Timo Werner ile öne geçti. Zenit, 38. dakikada Claudinho ve 41. dakikada Serdar Azmoun'un golleriyle öne geçti.

Chelsea, 62. dakikada Romelu Lukaku ile skoru eşitledi. Timo Werner, 85. dakikada Chelsea'yi öne geçirdi.

Zenit, 90+4'te Erokhin ile skoru eşitledi ve bu golle Chelsea liderliği Juventus'a kaptırdı.

Chelsea, bu sonuçla grubu 13 puanla ve ikinci sırada tamamladı. Zenit ise 5 puanla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.


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