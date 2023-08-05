Chelsea, kaleci Robert Sanchez'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Brighton'ın İspanyol kalecisi Robert Sanchez'i renklerine bağladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Sanchez ile 7 yıllık sözleşme imzalandı.



İngiliz basını, transferin 25 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini iddia etti.



İspanya Milli Takımı formasını 2 kez giyen Sanchez, altyapısından yetiştiği Brighton'ın geçen sezon Premier Lig'i 6. sırada bitirmesinde önemli rol oynadı.



