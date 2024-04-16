Chelsea'den, 'Messinho' için 60 milyon euro

Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışından çok uzak kalan ve bu durumu tekrardan yaşamamak isteyen Chelsea gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.



16 YAŞINDAKİ YILDIZA 60 MİLYON



İngiliz basınında çıkan haberlere göre Chelsea gözünü Palmeiras'ın genç yeteneği Estevao Willian'a çevirdi.



Haberin detaylarında Chelsea'nin, 16 yaşındaki Brezilyalı "Messinho" lakaplı genç yıldız için 20 milyon eurosu bonus olacak şekilde toplamda 60 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve Palmeiras'ın bu teklifi kabul etmeyi düşündüğü söylendi.



Ayrıca genç yıldızın transferinin gerçekleşmesi için 2 sezon daha Palmeiras'ta kalacağı da söylendi.



12 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Palmeiras formasıyla 12 resmi maça çıkan Estevao "Messinho" Willian bu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.





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