Chelsea'de 100 milyon euro'luk hedef

Chelsea, Benfica forması giyen Tomas Araujo için harekete geçti.



O'Jogo'da yer alan habere göre, İngiliz ekibi performansını beğendiği 22 yaşındaki futbolcu için Benfica ile temaslara başladı.



Genç stoperin sözleşmesinde 100 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.



Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Araujo'nun Benfica ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



Benfica'da bu sezon 12 maçta süre bulan Portekizli futbolcu 1 asist yaptı.



